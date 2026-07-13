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ЗСУ звільнили шість сіл на Дніпропетровщині, – АрміяInform

Українські військові прорвали російську оборону на 25 кілометрів углиб тимчасово окупованої території.

ЗСУ звільнили шість сіл на Дніпропетровщині, – АрміяInform
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Сухопутних військ ЗСУ прорвали оборону російських військ на 25 кілометрів углиб тимчасово окупованих територій та звільнили шість населених пунктів у Дніпропетровській області.

Про це повідомило онлайн-медіа АрміяInform, оприлюднивши відповідне відео.

"Під контроль України повернули Тернове, Запорізьке, Новогеоргіївку, Вороне, Січневе та Маліївку", – ідеться у повідомленні.

  • За даними Генштабу, від початку доби агресор 70 разів атакував позиції Сил оборони. На Покровському напрямку найбільше боєзіткнень.
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