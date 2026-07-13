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В Херсоні росіяни маскують вибухівки під повербанки

Окупанти розраховують, що людина захоче підняти та скористатися ним.

В Херсоні росіяни маскують вибухівки під повербанки
Фото: Ярослав Шанько в Telegram

В Херсоні росіяни почали маскувати вибухонебезпечні предмети під повербанки. 

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

"Розрахунок простий і цинічний – людина може сприйняти такий предмет за загублений зарядний пристрій, підняти його або спробувати скористатися ним. Наслідки можуть бути фатальними", - зазначив Шанько.

Херсонців закликають не піднімати незнайомі предмети, не торкатися речей невідомого походження та не намагатися самостійно їх переносити чи оглядати.

"Якщо ви помітили підозрілий предмет, відійдіть на безпечну відстань, попередьте інших людей та негайно повідомте про знахідку за телефонами 101 або 102", - додали в МВА.

  • Російські війська 13 липня завдали кількох ударів по Херсону. Внаслідок атак загинула 57-річна жінка, ще щонайменше троє людей отримали поранення. 
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