РФ понад 50 разів атакувала райони Дніпропетровщини, є загиблі та поранені

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Російські окупанти атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Одна людина загинула, дев'ятеро дістали поранень.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади. Пошкоджені підприємства.

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Поранень дістали четверо людей. У важкому стані до лікарні доправили 40-річного чоловіка. Жінки 26 та 57 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще один 50-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

На Криворіжжі противник поцілив по Грушівській та Зеленодольській громадах. Понівечена інфраструктура.

За уточненою інформацією, через ранкову атаку у Новопільській громаді постраждали двоє чоловіків 42 і 49 років. Обидва госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

У Синельниківському районі росіяни били по Васильківській, Раївській та Петропавлівській громадах. Пошкоджені приватні будинки. Загинув 73-річний чоловік. Ще троє чоловіків дістали поранень.