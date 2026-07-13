Росіяни атакували Херсон: зруйновано АЗС і навчальний заклад, є жертви

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Російські війська 13 липня завдали кількох ударів по Херсону. Внаслідок атак загинула 57-річна жінка, ще щонайменше троє людей отримали поранення.

Про це повідомили Херсонська МВА та поліція області.

У Дніпровському районі російський безпілотник атакував автозаправну станцію. Постраждали троє працівників – двоє чоловіків віком 32 і 44 роки та 45-річна жінка. У всіх діагностували вибухові травми та акубаротравми.

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Також зранку окупанти кілька разів намагалися вдарити по території одного з комунальних транспортних підприємств. Унаслідок обстрілу пошкоджено два тролейбуси.

Близько 10:00 російські війська завдали авіаудару керованими авіабомбами по мікрорайону "Корабел". Внаслідок атаки зруйновано навчальний заклад, який використовувався як пункт незламності та центр видачі гуманітарної допомоги.

За даними поліції, люди, які перебували всередині будівлі, встигли залишити її після сигналу повітряної тривоги. Однак на вулиці смертельні поранення отримала 57-річна жінка.

Правоохоронці також перевіряють інформацію про ще двох можливих постраждалих та встановлюють масштаби руйнувань.