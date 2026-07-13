ДБР розслідує смерть чоловіка, госпіталізованого після перебування в ТЦК

Перевіряють, чи отримав він ушкодження в період перебування в центрі комплектування.

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Держбюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження за фактом смерті 52-річного чоловіка після перебування в Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування. Він був госпіталізований з тяжкими тілесними ушкодженнями.

За попередньою інформацією, увечері 2 липня авто цього чоловіка зупинили працівники поліції. Під час спілкування в нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

Вночі 3 липня його доставили до ТЦК, і там він перебував до 4 липня.

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«Згодом чоловіка у тяжкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення однієї з лікарень Кременчука. 5 липня його прооперували, однак 9 липня він помер», – повідомили в ДБР.

Правоохоронці перевіряють, чи отримав він ушкодження в період перебування в центрі комплектування.

Відповідно до лікарського свідоцтва, причиною смерті стали закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток основи черепа, а також крововиливи під оболонки та у речовину головного мозку. За попередніми висновками, тілесні ушкодження могли бути спричинені дією тупого предмета.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 КК України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану. Працівники ДБР встановлюють повну хронологію подій, обставини отримання чоловіком тілесних ушкоджень та осіб, які можуть бути до цього причетні.

У межах кримінального провадження вилучил записи з камер відеоспостереження, проводять допити працівників центру.