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На пункті пропуску із Молдовою тимчасово обмежать рух транспорту

На молдовській стороні проводитимуться ремонтні роботи.

На пункті пропуску із Молдовою тимчасово обмежать рух транспорту
КПП, ілюстративне фото

Від сьогодні, 13 липня, з 12:00 у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Могилів-Подільський – Отач» на молдовській стороні проводитимуться ремонтні роботи. Тому там можливе призупинення пропуску транспорту. 

Про це інформують в ДПСУ

«До завершення робіт можливі призупинення пропуску транспортних засобів через зазначений пункт пропуску», –  зазначили прикордонники. 

Людей просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні маршрути через пункти пропуску:

  • «Бронниця – Унгурь»;
  • «Сокиряни – Окниця».

Поїзд сполученням Київ – Кишинів з 28 червня перейшов на щоденний графік руху. Змін зазнав і графік: з 29 червня поїзд вирушає о 19:52 замість 17:42, щоб покращити можливості для пересадок.

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