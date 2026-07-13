На пункті пропуску із Молдовою тимчасово обмежать рух транспорту

Від сьогодні, 13 липня, з 12:00 у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Могилів-Подільський – Отач» на молдовській стороні проводитимуться ремонтні роботи. Тому там можливе призупинення пропуску транспорту.
«До завершення робіт можливі призупинення пропуску транспортних засобів через зазначений пункт пропуску», – зазначили прикордонники.
Людей просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні маршрути через пункти пропуску:
- «Бронниця – Унгурь»;
- «Сокиряни – Окниця».
Поїзд сполученням Київ – Кишинів з 28 червня перейшов на щоденний графік руху. Змін зазнав і графік: з 29 червня поїзд вирушає о 19:52 замість 17:42, щоб покращити можливості для пересадок.