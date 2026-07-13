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Розпочалася 1601-ша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 257 бойових зіткнень. Найбільше боїв пройшло на Покровському, Костянтинівському та Словʼянському напрямках.

Про це інформує Генштаб.

Учора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8676 дронів-камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 32 — із реактивних систем залпового вогню.

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За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та чотири пункти управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення з противником, агресор завдав п’яти авіаударів, скинув 13 авіабомб, здійснив 96 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці, Вовчанська та у бік населених пунктів Гоптівка, Караїчне, Лиман, Графське, Мала Вовча, Одрадне.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три атаки в напрямку Куп’янська та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Новий Мир, Степове, Дробишеве, Озерне, Лиман, Діброва, Ставки, Новоселівка, Новомихайлівка.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 25 разів у бік Рай-Олександрівки, Пискунівки та в районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили три атаки в районі населеного пункту Никифорівка та у бік Малинівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік Довгої Балки, Степанівки, Вільного й Кучерів Яру.

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На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Родинське, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в бік населених пунктів Дорожнє, Сергіївка, Нове Шахове, Мирне, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Вороного та Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 16 атак у бік населених пунктів Воздвижівка, Оленокостянтинівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Цвіткове, Варварівка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі Білогір’я та Лугівського.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.