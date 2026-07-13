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Росія вбила в Херсонській області ще одну людину, 18 поранила

Терор окупантів проти регіону триває. 

Росія вбила в Херсонській області ще одну людину, 18 поранила
Фото: EPA/UPG

Протягом доби, з 6 ранку неділі до 6 ранку 13 липня, Росія поранила в Херсонській області 18 людей. Ворог атакував дронами й артилерією. За інформацією обласної прокуратури, учора одна людина загинула – внаслідок удару по Нововоронцовці. Жертвою є жінка 68 років. Також нині з'явилася інформація про вбиту 11 липня мешканку Херсона. 

Під ударами перебували Урожайне, Красносільське, Чарівне, Борозенське, Берислав, Раківка, Станіслав, Червоний Яр, Новорайськ, Софіївка, Антонівка, Кізомис, Понятівка, Микільське, Незламне, Садове, Олександрівка, Широка Балка, Бургунка, Веселе, Зміївка, Качкарівка, Миколаївка, Милове, Новоберислав, Придніпровське, Томина Балка, Тягинка та місто Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін. 

«російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 3 приватних будинки. Також окупанти понівечили автозаправні станції, маршрутні автобуси та приватні автомобілі», – сказав він. 

За учора евакуювали п'ятьох мешканців. Якщо ви бажаєте виїхати до безпечшніших місць, звертайтеся до обласного контакт-центру 0800 101 102 та 0800 330 951.

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