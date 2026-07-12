В окупованому Севастополі знову зникла електроенергія

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У тимчасово окупованому Севастополі ввечері 12 липня без електропостачання залишилися всі споживачі.

Про це повідомило ТОВ "Севастопольенерго" у Telegram.

"У зв'язку з технологічним порушенням у магістральних електричних мережах Кримської енергосистеми диспетчером Чорноморського РДУ заданий великий обсяг обмеження потужності. На час проведення аварійно-відновлювальних робіт дотримання графіка черговості силами ТОВ "Севастопольенерго" не є можливим", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в результаті були знеструмлені обидві черги споживачів, на які поділене місто.

Терміни відновлення електропостачання окупаційна влада не повідомила.

Контекст

У попередні дні Сили оборони України наростили удари по окупованому Криму. Ворог зіткнувся з перебоями в забезпеченні паливом. Кримський міст регулярно перекривають, тож люди, що незаконно заїхали в Крим через російську територію, не можуть виїхати під час атак.

Окупаційна влада вже заборонила відпочинок із дітьми, а в частині Криму кілька разів зникало світло.