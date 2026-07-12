Російська армія вчетверте за сьогодні атакувала промисловість у Кривому Розі (оновлено)

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Російські війська вчетверте за сьогодні атакували реактивним шахедом об'єкт промислової інфраструктури у Кривому Розі.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, зайнялася пожежа, розпочалася аварійно-рятувальна операція.

Попередньо, люди не постраждали.

Однак раніше стало відомо, що внаслідок першої атаки на промислові підприємства у місті загинули двоє людей.