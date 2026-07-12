Російська армія вчетверте за сьогодні атакувала промисловість у Кривому Розі (оновлено)

Російські війська вчетверте за сьогодні атакували реактивним шахедом об'єкт промислової інфраструктури у Кривому Розі.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За його словами, зайнялася пожежа, розпочалася аварійно-рятувальна операція.
Попередньо, люди не постраждали.
Однак раніше стало відомо, що внаслідок першої атаки на промислові підприємства у місті загинули двоє людей.
- З вечора 11 липня російські окупанти 10 разів атакували 5 районів Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загалом загинули троє людей.