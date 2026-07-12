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Російська армія вчетверте за сьогодні атакувала промисловість у Кривому Розі (оновлено)

Уранці 12 липня російські війська двічі завдали ударів по промислових підприємствах міста.

Російська армія вчетверте за сьогодні атакувала промисловість у Кривому Розі (оновлено)
Фото: З відкритих джерел

Російські війська вчетверте за сьогодні атакували реактивним шахедом об'єкт промислової інфраструктури у Кривому Розі. 

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, зайнялася пожежа, розпочалася аварійно-рятувальна операція.

Попередньо, люди не постраждали.

Однак раніше стало відомо, що внаслідок першої атаки на промислові підприємства у місті загинули двоє людей

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