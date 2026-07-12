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Через обстріли росіян на Дніпропетровщині загинули троє цивільних

Ворог атакував п'ять районів області понад 10 разів.

Через обстріли росіян на Дніпропетровщині загинули троє цивільних
наслідки атаки РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

З вечора 11 липня російські окупанти 10 разів атакували 5 районів Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів троє людей загинули.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Троє людей загинули. Понад 10 разів ворог атакував п'ять районів області безпілотниками і артилерією", – ідеться у повідомленні.

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На Нікопольщині поцілив по Нікополю і Марганецькій громаді. Пошкоджені адмінбудівля, приватні будинки, господарська споруда та вантажівка. Загинув 66-річний чоловік. 

На Криворіжжі пошкоджені промислове підприємство та інфраструктура. Загинули двоє людей. 

"Ворог атакував "Шахедом" промислове підприємство. На жаль двоє людей загинуло. Вічна пам'ять, співчуття рідним та близьким...", – зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

На Синельниківщині під ударом були Українська та Петропавлівська громади. Виникли пожежі. 

У Верхньодніпровській громаді Кам'янського району пошкоджений газопровід.

У Дніпрі понівечене підприємство харчової промисловості.

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