Сирський закликав Коаліцію охочих надати більше протибалістичних ракет

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час онлайн-конференції головнокомандувачів армій держав-учасниць Коаліції охочих закликав партнерів посилити українську протиповітряну оборону, насамперед шляхом надання більшої кількості протибалістичних ракет.

Сирський наголосив, що Росія продовжує нарощувати інтенсивність масованих комбінованих ударів по території України, попри заклики до миру. Він наголосив, що атаки завдають шкоди цивільному населенню, економіці та об'єктам критичної інфраструктури.

«У зв’язку з цим звернувся до колег по Коаліції із закликом надати більше засобів протиповітряної оборони, насамперед протибалістичних ракет, а також інших засобів ураження – для зменшення військового й економічного потенціалу держави-агресорки», – повідомив головнокомандувач.

Реклама

Читайте також Україна в найближчі дні отримає пакет ППО PAC-3 від США

Окрему увагу під час конференції приділили боротьбі з російським «тіньовим флотом». Сирський наголосив, що він залишається одним із ключових інструментів обходу санкцій і отримання Росією доходів для продовження війни.

Також учасники обговорили підготовку українських військовослужбовців за участю іноземних партнерів, зокрема із залученням інструкторів багатонаціональних сил Коаліції після їхнього розгортання на території України.

Сирський подякував державам-учасницям Коаліції охочих за військову підтримку України та професійну взаємодію між збройними силами.