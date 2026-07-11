РФ уночі атакувала Україну 12 ракетами різних типів та 121 ударним БпЛА

Уночі 11 липня російські війська атакували Україну 6 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400, 4 керованими авіаційними ракетами Х-59/69, 2 протирадіолокаційними ракетами Х-31 та 121 ударним БпЛА.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 11 липня (з 18:00 10 липня) противник атакував 6 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області рф, 4 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Криму, 2 протирадіолокаційними ракетами Х-31 з акваторії Чорного моря та 121 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецької обл.; Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання балістичних ракет, 2 керованих авіаційних ракет та 7 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях. Інформація щодо двох протирадіолокаційних ракет уточнюється, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!