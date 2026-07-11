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За добу від російських обстрілів на Донеччині загинули семеро людей, ще 21 отримала поранення

Росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 5 у Біленькому і 2 в Краматорську.

За добу від російських обстрілів на Донеччині загинули семеро людей, ще 21 отримала поранення
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Фото: Донецька ОВА

Протягом минулої доби російські війська продовжували обстріли населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак загинули семеро мирних жителів, ще 21 людина зазнала поранень.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 10 липня росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 5 у Біленькому і 2 в Краматорську. Ще 21 людина в області за добу дістала поранення", – ідеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного вторгнення в області загинула 4161 цивільна людина, ще 9857 осіб дістали поранення. Ці дані не враховують жертв у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.

Фото: Донецька ОВА

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