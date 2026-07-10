Окупанти скинули сім авіабомб на Краматорськ і Біленьке на Донеччині, є жертви (доповнено)

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Російські окупанти скинули сім авіабомб по Краматорську і Біленькому Донецької області. Унаслідок терору РФ четверо людей загинули.

Станом на 18:00 кількість поранених від російської атаки на Краматорськ збільшилась до 13. За попередніми даними, ворог використав проти цивільного населення "ФАБ-250" з УМПК.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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"Щонайменше 4 людини загинули і 9 поранені внаслідок атак по Краматорській громаді. Серед загиблих – 14-річний хлопець", – ідеться у повідомленні.

Відомо, що близько 15-ї години росіяни скинули на Краматорськ і Біленьке 7 авіабомб. Одна з них влучила у багатоповерхівку, одна – у крамницю, а решта – у приватний сектор.

На місцях ударів працюють всі відповідальні служби, постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Інформацію уточнюють.

"Росіяни добре знали, куди били. Це був черговий свідомий удар по людях, по цивільних кварталах, по життю, яке вони не здатні ні створити, ні зрозуміти", – наголошує Філашкін.