Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія сфабрикувала історію про "врятовану" 10-річну дівчинку з Костянтинівки, – ЦПД

Дитина перебувала під контролем окупантів щонайменше за місяць до появи сюжету.

Росія сфабрикувала історію про "врятовану" 10-річну дівчинку з Костянтинівки, – ЦПД
Фото: Центр протидії дезінформації

Росія сфабрикувала історію про "врятовану" 10-річну дівчинку з Костянтинівки, використавши її для пропаганди. Насправді дитина перебувала під контролем окупантів щонайменше за місяць до появи сюжету. 

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За інформацією ЦПД, російські ЗМІ та уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова поширили історію про нібито евакуацію 10-річної Софії з Костянтинівки, яка буцімто майже місяць самостійно переховувалася у підвалі. Також пропагандисти оприлюднили відео з дівчинкою, де вона озвучує антиукраїнські заяви.

Реклама

Втім, як повідомили Центру в ініціативі Bring Kids Back UA, ця історія є повністю сфабрикованою. Аналітики встановили, що дівчинка з такою ж зовнішністю ще 5 червня 2026 року була зафіксована на фотографіях у соціально-реабілітаційному центрі в окупованому Шахтарську. Це свідчить, що на момент виходу пропагандистського сюжету вона вже давно перебувала під контролем російської сторони.

У ЦПД зазначають, що російська влада не повідомляла про дитину та не шукала її родичів, а використовувала її для створення пропагандистського контенту.

За даними Центру, інформаційна кампанія була запущена синхронно з оприлюдненням 9 липня звіту Московського механізму ОБСЄ, у якому вперше на міжнародному рівні зафіксовано, що мілітаризація, примусова асиміляція та індоктринація українських дітей є системною державною політикою Росії та може розцінюватися як злочин проти людяності.

У ЦПД наголосили, що історія із Софією є черговим прикладом використання дітей у російській пропаганді для маніпулювання міжнародною громадською думкою.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies