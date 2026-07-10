Росія сфабрикувала історію про "врятовану" 10-річну дівчинку з Костянтинівки, використавши її для пропаганди. Насправді дитина перебувала під контролем окупантів щонайменше за місяць до появи сюжету.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За інформацією ЦПД, російські ЗМІ та уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова поширили історію про нібито евакуацію 10-річної Софії з Костянтинівки, яка буцімто майже місяць самостійно переховувалася у підвалі. Також пропагандисти оприлюднили відео з дівчинкою, де вона озвучує антиукраїнські заяви.

Реклама

Втім, як повідомили Центру в ініціативі Bring Kids Back UA, ця історія є повністю сфабрикованою. Аналітики встановили, що дівчинка з такою ж зовнішністю ще 5 червня 2026 року була зафіксована на фотографіях у соціально-реабілітаційному центрі в окупованому Шахтарську. Це свідчить, що на момент виходу пропагандистського сюжету вона вже давно перебувала під контролем російської сторони.

У ЦПД зазначають, що російська влада не повідомляла про дитину та не шукала її родичів, а використовувала її для створення пропагандистського контенту.

За даними Центру, інформаційна кампанія була запущена синхронно з оприлюдненням 9 липня звіту Московського механізму ОБСЄ, у якому вперше на міжнародному рівні зафіксовано, що мілітаризація, примусова асиміляція та індоктринація українських дітей є системною державною політикою Росії та може розцінюватися як злочин проти людяності.

У ЦПД наголосили, що історія із Софією є черговим прикладом використання дітей у російській пропаганді для маніпулювання міжнародною громадською думкою.