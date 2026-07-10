Росіяни повторно атакували рятувальників під час гасіння пожежі на Нікопольщині

У Нікопольському районі Дніпропетровської області армія РФ повторно атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки ворожого обстрілу.
Про це повідомили в ДСНС України.
Внаслідок атаки РФ у селі Капулівка Покровської сільської громади загорілася будівля професійно-технічного училища. Після прибуття на місце події рятувальники розпочали гасіння пожежі.
Під час ліквідації займання російські військові завдали повторного удару по місцю роботи надзвичайників.
Унаслідок обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. Попри атаку, серед особового складу постраждалих немає.
У ДСНС наголосили, що рятувальники продовжують виконувати свої обов'язки навіть під загрозою повторних ударів.