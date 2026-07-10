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Росіяни повторно атакували рятувальників під час гасіння пожежі на Нікопольщині

Внаслідок атаки РФ на Нікопольщині загорілася будівля професійно-технічного училища.

Росіяни повторно атакували рятувальників під час гасіння пожежі на Нікопольщині
Фото: ДСНС України

У Нікопольському районі Дніпропетровської області армія РФ повторно атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки ворожого обстрілу. 

Про це повідомили в ДСНС України.

Внаслідок атаки РФ у селі Капулівка Покровської сільської громади загорілася будівля професійно-технічного училища. Після прибуття на місце події рятувальники розпочали гасіння пожежі.

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Під час ліквідації займання російські військові завдали повторного удару по місцю роботи надзвичайників.

Унаслідок обстрілу пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. Попри атаку, серед особового складу постраждалих немає.

У ДСНС наголосили, що рятувальники продовжують виконувати свої обов'язки навіть під загрозою повторних ударів.

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