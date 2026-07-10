На Одещині у курортному селищі Затока відпочивальник побив військового металевою палицею через зауваження про російську музику.

Місцева поліція попередньо встановила, що в ході конфлікту, який виник між військовим та іншим відпочивальником, останній кинувся в бійку та побив військовослужбовця металевою палицею по голові. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Характер тілесних ушкоджень та ступінь їхньої тяжкості будуть встановлювати судово-медичні експерти. Досудове розслідування триває. Всі обставини встановлюються.

Зі свого боку, місцеві пабліки повідомили, що на ввічливе прохання військового вимкнути музику країни-агресора нападник схопив електропічку і вдарив нею захисника. Потім вихопив металеву арматуру та почав нею розмахувати. Удар прийшовся по руці та голові ветерана.

Наразі військовий перебуває на стаціонарному лікуванні, він отримав серйозні травми – струс мозку, пробиту голову, зламані ніс та руку, на обличчя ветерана накладені шви.