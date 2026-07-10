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На Одещині відпочивальник побив військового металевою палицею через зауваження про російську музику

Потерпілого госпіталізували.

На Одещині відпочивальник побив військового металевою палицею через зауваження про російську музику
На Одещині відпочивальник побив військового
Фото: скріншот

На Одещині у курортному селищі Затока відпочивальник побив військового металевою палицею через зауваження про російську музику. 

Місцева поліція попередньо встановила, що в ході конфлікту, який виник між військовим та іншим відпочивальником, останній кинувся в бійку та побив військовослужбовця металевою палицею по голові. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. 

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Характер тілесних ушкоджень та ступінь їхньої тяжкості будуть встановлювати судово-медичні експерти. Досудове розслідування триває. Всі обставини встановлюються. 

Зі свого боку, місцеві пабліки повідомили, що на ввічливе прохання військового вимкнути музику країни-агресора нападник схопив електропічку і вдарив нею захисника. Потім вихопив металеву арматуру та почав нею розмахувати. Удар прийшовся по руці та голові ветерана.

Наразі військовий перебуває на стаціонарному лікуванні, він отримав серйозні травми – струс мозку, пробиту голову, зламані ніс та руку, на обличчя ветерана накладені шви.

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