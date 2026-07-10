Ще один чоловік поранений.

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Сьогодні, 10 липня, російський дрон поцілив по цивільному автомобілі у Дергачівській громаді на Харківщині. Загинув пасажир та водій, поранений чоловік, який перебував неподалік.

Про це написала пресслужба Нацполіції.

«10 липня військовослужбовці рф завдали удару дроном по цивільному автомобілю, який рухався дорогою в одному з сіл Харківського району», – розповіли там.

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Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Харківщині

Унаслідок прямого влучання безпілотника транспортний засіб зазнав значних пошкоджень. Від отриманих травм на місці події загинули двоє цивільних чоловіків: 58-річний водій та 75-річний пасажир автомобіля.

Крім того, внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав 83-річний місцевий житель, який перебував неподалік місця події. Потерпілого з пораненнями госпіталізували до лікарні Харкова.

Фото: Нацполіція Наслідки російської атаки на Харківщині

На місце події виїхали поліцейські та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки збройної агресії російських військ.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.