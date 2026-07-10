Вчора росіяни поранили у Миколаєві двох людей, пошкодили вантажівки та спецтехніку

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Упродовж минулої доби російська армія атакувала Миколаївську область безпілотниками. У обласному центрі поранені двоє людей та понівечена техніка.

Як розповів начальник ОВА Віталій Кім, ворог бив по області ударними БпЛА типу «Shahed/Гербера».

Під ударом була транспортна інфраструктура міста Миколаєва. Внаслідок атаки постраждав 45-річний чоловік, його госпіталізували. На ранок стан постраждалого – середньої тяжкості, стабільний. Пізніше за медичною допомогою звернулася 33-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджено ваговий комплекс, 19 вантажівок та спецтехніку.

Крім того, внаслідок атаки у Галицинівській громаді пошкоджено будівлю непрацюючого медичного закладу. Постраждалих немає.

Також ворог шість разів атакував FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївського району. Постраждалих немає.