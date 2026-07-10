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Вчора Сили оборони ліквідували майже 1500 окупантів та 2 ворожі засоби ППО

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ становлять близько 1 416 280 солдатів. 

Вчора Сили оборони ліквідували майже 1500 окупантів та 2 ворожі засоби ППО
український військовий
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1460 солдатів, танк, 6 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи та 2 засоби ППО.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 416 280 (+1 460) осіб 
  • танків – 12 108 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 912 (+6) од.
  • артилерійських систем  – 45 680 (+52) од.
  • РСЗВ – 1 923 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 481 (+2) од.
  • літаків  – 437 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 865 (+8) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 400 631 (+1 868) од.
  • крилаті ракети – 4 887 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 118 249 (+339) од.
  • спеціальна техніка – 4 402 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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