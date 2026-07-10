Вчора Сили оборони ліквідували майже 1500 окупантів та 2 ворожі засоби ППО

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.26 орієнтовно склали:

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ становлять близько 1 416 280 солдатів.

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