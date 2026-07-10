На Харківщині внаслідок атаки безпілотника є загибла та постраждалі

Російські війська атакували безпілотниками м. Валки Богодухівського району на Харківщині. Внаслідок атаки загинула 50-річна жінка. Відомо про трьох постраждалих.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
23-річну жінку госпіталізували. 27-річний чоловік та 18-річний хлопець зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали всю необхідну допомогу на місці.
Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, пошкоджено пʼять приватних будинків та дві господарчі споруди.
"Усі екстрені служби працюють в посиленому режимі", - зазначив Синєгубов.
- На Харківщині росіяни обстріляли авто з цивільними. Постраждали чотири людини, серед них – дитина.