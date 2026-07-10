На Харківщині внаслідок атаки безпілотника є загибла та постраждалі

Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, пошкоджено пʼять приватних будинків та дві господарчі споруди.

23-річну жінку госпіталізували. 27-річний чоловік та 18-річний хлопець зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали всю необхідну допомогу на місці.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов .

Російські війська атакували безпілотниками м. Валки Богодухівського району на Харківщині. Внаслідок атаки загинула 50-річна жінка. Відомо про трьох постраждалих.

Наслідки атаки на м.Валки на Харківщині

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