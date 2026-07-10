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На Харківщині внаслідок атаки безпілотника є загибла та постраждалі

Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

На Харківщині внаслідок атаки безпілотника є загибла та постраждалі
Наслідки атаки на м.Валки на Харківщині
Фото: Олег Синєгубов в Telegram

Російські війська атакували безпілотниками м. Валки Богодухівського району на Харківщині. Внаслідок атаки загинула 50-річна жінка. Відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

23-річну жінку госпіталізували. 27-річний чоловік та 18-річний хлопець зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали всю необхідну допомогу на місці. 

Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, пошкоджено пʼять приватних будинків та дві господарчі споруди. 

"Усі екстрені служби працюють в посиленому режимі", - зазначив Синєгубов.

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