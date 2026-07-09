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Львівські ветерани ідентифікували учасників нападу на військових ТЦК у Львові

Один з них пообіцяв упродовж місяця піти служити у ЗСУ.

Львівські ветерани ідентифікували учасників нападу на військових ТЦК у Львові
Люди зібралися на місці інциденту на Сихові у Львові.
Фото: Суспільне Львів/Грицан Ірина

Львівські ветерани ідентифікували деяких учасників нападу на військових у Львові. Ті публічно вибачились за свої дії, а один з хлопців заявив, що упродовж місяця пройде необхідну військову підготовку для служби в ЗСУ.

Відповідне відео опублікував військовий 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Антон Петрівський.

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За словами Петрівського, перед цим хлопці добровільно погодились прийти на виховну розмову з ветеранським середовищем Львова. 

Він зазначив, що тих, хто здирав форму з військового все ще шукають.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький також заявив, що учасників нападу на військовослужбовців на Сихові ідентифікували. Декількох із них вже затримали. 

"Розслідування триває. Кожен, чиї дії виходили за межі закону, отримає належну правову оцінку", - зазначив Козицький.

  • СБУ та Нацполіція затримали львів'янина, якого підозрюють у побитті поліцейського під час нападу на військових ТЦК. За даними слідства, 23-річний місцевий мешканець був серед осіб, котрі перевернули службовий автомобіль військових ТЦК.
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