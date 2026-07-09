Один з них пообіцяв упродовж місяця піти служити у ЗСУ.

Люди зібралися на місці інциденту на Сихові у Львові.

Львівські ветерани ідентифікували деяких учасників нападу на військових у Львові. Ті публічно вибачились за свої дії, а один з хлопців заявив, що упродовж місяця пройде необхідну військову підготовку для служби в ЗСУ.

Відповідне відео опублікував військовий 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Антон Петрівський.

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За словами Петрівського, перед цим хлопці добровільно погодились прийти на виховну розмову з ветеранським середовищем Львова.

Він зазначив, що тих, хто здирав форму з військового все ще шукають.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький також заявив, що учасників нападу на військовослужбовців на Сихові ідентифікували. Декількох із них вже затримали.

"Розслідування триває. Кожен, чиї дії виходили за межі закону, отримає належну правову оцінку", - зазначив Козицький.