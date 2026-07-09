Соромно не за Львів, а за безкарність

Дивитись, як сотні чоловіків у темряві шарпають і б’ють військових, трощать їхнє авто, скандуючи «ганьба», боляче. Думати, що з цими людьми ти сьогодні зустрінешся в тролейбусі чи супермаркеті, моторошно. Читати, як десятки знайомих пишуть, що їм соромно за Львів, образливо. Уявляти, як ці кадри радісно розносить російська пропаганда, гірко. Проте події на Сихові не мають складних метафізичних причин — вони прямо випливають із того, що безперешкодно відбувалось в останні роки (аж ніяк не лише у Львові). І якщо ми хочемо бути чесними, то маємо визнати, що головна причина одна.

Сихів — великий житловий район, ціле місто у місті на півдні Львова. Західний виїзд із Сихова — колишня вулиця Хуторівка, віднедавна проспект Івана Павла ІІ. Проспект веде до невеличкого парку Боднарівка. Тут увечері 18 лютого 2014 року почалась так звана Ніч гніву.

Фото: Роман Тузяк Ніч гніву у Львові, 18 лютого 2014 р

Цю подію можна називати по-різному — бунт, народний гнів, протест; за формою це був погром. Громили люди — почасти активісти Майдану, але не бракувало й тих, кому було цікаво, чи хотілося звести порахунки з силовиками, чи бодай щось підпалити. Вони атакували тих, кого звинувачували у службі режиму та вбивстві майданівців — внутрішні війська й спецпідрозділ «Беркут», а потім Служба безпеки, міліція й прокуратура. Точніше, їхні приміщення, на щастя, переважно безлюдні.

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До цього переліку ледь не додали обласну податкову, але кмітливий вахтер простягнув активістам ключі зі словами «робіть що хочете, це ж ваші гроші». Свої гроші вирішили не палити.

Назавтра містянам було ніяково спостерігати наслідки Ночі гніву, тож з’явилась непереконлива легенда про «провокаторів із російським акцентом», які нібито під’юджували погромників.

Одна з картинок, що запам’яталися з похмільного ранку після Ночі гніву — перевернуті патрульні автівки на вулиці Мартовича, біля відділку міліції, куди зазвичай везли порушників громадського порядку із центру. Дещо дитинна помста львівських батярів їхнім одвічним кривдникам.

Я брав участь у Ночі гніву, тому мені легко уявити, як формується й діє руйнівний натовп. Достатньо кількох рішучих, а далі починає діяти теорія розбитих вікон у режимі реального часу. Якщо твій товариш розбив вікно, і йому за це нічого не було, тобі захочеться й собі спробувати. Безкарність п’янить і штовхає на дії, яких ти не планував і навіть не уявляв. Буття у натовпі посилює відчуття безкарності. Що зухваліші речі робить натовп, то меншим є страх індивідуальної відповідальності.

Фото: Суспільне Львів/Грицан Ірина Пошкоджений службовий автомобіль після інциденту на Сихові 8 червня 2026 р.

Напад на військових на Сихові 8 липня не є частиною жодної революції, це радше прояв суїцидальної течії в історії буття українського народу. В одному ряду з нападом на автобуси, що везли людей на карантин у Нових Санжарах у 2020 році, чи з давнішим протестом проти госпісу в Івано-Франківську. Але це також прояв і наслідок стійкої тенденції безкарності.

Розуміння, що можна заблокувати чи розбити військовий автомобіль, «відбити» у військових і поліцейських затриманого порушника, вдарити військового або навіть вбити його, і тобі за це нічого не буде, виникло не відразу. Воно сформувалось внаслідок сотень випадків, коли нападники чи погромники залишались безкарними, або ж, принаймні, суспільство нічого не знає про їхнє покарання. А якщо знає, то шоковане тим, наскільки це покарання м’яке.

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Лише деякі за останній рік:

Це не всі подібні напади, й тільки групові. Є ще десятки історій, коли на військових нападали окремі цивільні, які вочевидь не хотіли йти або повертатися в армію. Два вбивства у Львові (4 грудня 2025 і 2 квітня 2026 року).

Фото: НПУ Поліцейські на місці вбивства працівника ТКЦ у Львові на вулиці Патона , 2 квітня 2026 р

Комунікація після кожного з цих резонансних випадків зводилась до

Нотації (незаконно, аморально, нагадуємо про обов’язок, ворог — Росія і т.п.)

«Ведеться слідство», «дати належну правову оцінку» та інші імпотентні бюрократичні формулювання, які зазвичай свідчать, що діла не буде.

Обіцянка, що винні «понесуть покарання», яка з кожним випадком безкарності стає все менш переконливою.

Більш-менш такою самою є й реакція глави Офісу президента і Міноборони на події 8 липня на Сихові. Багато хто нарікає на мовчання президента про насильство з боку ТЦК, і так, це мовчання досить промовисте — але якби Володимир Зеленський не мовчав, то сказав би, напевно, те саме.

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Сила напису «не влізай! уб’є» на трансформаторній будці саме в тому, що коли ти влізаєш, тебе вбиває. Порожні погрози, які раз у раз не виконуються, лише заохочують до девіантної поведінки.

Тим часом суспільна дискусія невпинно кружляє по колу: від обурених констатацій непослідовності тих, хто «вірить в ЗСУ, але палить ТЦК» і що ж ми за народ такий — до риторичних питань, хто ж захищатиме ухилянтів, якщо прийде Росія — до попередження, що цим користається російська пропаганда і спецслужби — до закликів до суспільства схаменутись і подорослішати, які зазвичай залишаються почутими лише небайдужою бульбашкою — до пошуку винних і пропонування панацей (гроші, умови служби, заміна головкома тощо).

Насправді все простіше й не потребує аж таких розлогих повторюваних рефлексій.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Дмитро Ткач Розбиті вікна у тимчасовому приміщенні Калуського районного ТЦК та СП, 22 вересня 2025.

Небажання частини військовозобов’язаних іти в армію — м’яко кажучи, не нове явище в історії людства. Ворожі спецслужби можуть, звісно, скористатись цим явищем і посилити його, але ні, не вони його породили. Новим і нетиповим є агресивний і самовпевнений спосіб, у який цивільні поводяться з військовими. Причина — безкарність.

Якби кожен цивільний, який підняв руку на військового або правоохоронця, знав, що на нього чекає невідворотна й болюча відповідальність, таких випадків було б менше.

Якби цивільні, які збираються «відбивати» затриманого правоохоронцями, знали, що в результаті затриманими й засудженими стовідсотково стануть вони, таких випадків було б менше.

Якби цивільний, який носить у кишені ніж для «захисту від ТЦК», знав, що за спробу його застосувати його гарантовано застрелять на місці, таких випадків було б менше.

Люди би все одно не хотіли в армію, ненавиділи й боялись військових, які займаються мобілізацією, будували якісь дивні теорії, чому не вони, а хтось інший має служити. Зміна ставлення — окремий трек, яким держава, армія, громадянське суспільство, освіта та інші гравці мають займатись комплексно й не один рік. Але, ненавидячи й боячись, не нападали б.

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Що заважає забезпечити справедливе покарання тих, хто нападає на військових, і дати військовим право і змогу захищатись від нападів?

У мене є дві версії.

Фото: ОПУ Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка

Перша — що керівництво держави й залежне від нього військове командування думають про збереження влади (і, можливо, майбутні вибори), тому приносять життя, безпеку і гідність військових у жертву особистим політичним інтересам.

Друга — що керівництво держави й військове командування не контролюють ті системи й механізми, які мали б забезпечити справедливе покарання. Що вони не ухвалюють рішення й не віддають накази, бо знають, що ці рішення й накази не будуть виконані. І що вони сподіваються, що періодичне, дедалі більш гучне й руйнівне випускання пари відтермінує соціальний вибух, якому вони не матимуть що протиставити.

Жодна версія не є оптимістичною і я навіть не знаю, яка гірша. Гірше, якщо слушні обидві.