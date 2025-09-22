На Прикарпатті група осіб напала на ТЦК

Сьогодні, 22 вересня, група невідомих осіб здійснила напад на Калуський РТЦК та СП у Івано-Франківській області.

Про це повідомив Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

В результаті нападу втекли троє військовозобов'язаних, що перебували на території РТЦК.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

“Подібні дії є кримінальним правопорушенням. Особи, причетні до нападу, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України”, - запевнили в Івано-Франківському центрі комплектування та соціальної підтримки.