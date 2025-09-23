У Харкові лунають вибухи, на місто сунуть російські дрони (оновлено)

В ніч на 24 вересня російська окупаційна армія атакує Харків.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“У Харкові було чутно вибух. На місто йдуть ворожі бойові дрони. Будьте обережні!!!” - написав Терехов.

Згодом він уточнив, що за попередньою інформацією, приліт стався у Холодногірському районі.

"У звʼязку з ворожими ударами по Харкову у деяких районах міста є проблеми з постачанням електроенергії", - написав Терехов.

Пізніше Терехов додав, що у Харкові пролунали вже 17 вибухів.

Мер Харкова уточнив, що більшість з прильотів прийшлася на Холодногірський район міста.