15 років тюрми отримав російський "кріт", який шпигував для ФСБ на заході України
Фото: СБУ

До 15 років ув'язнення засудили "крота" у повітряних силах ЗСУ, який шпигував на Заході України. Його затримання відбулося влітку цього року під час спецоперації на Львівщині.

Про це інформує СБУ.

Зрадником виявився керівник квартирно-експлуатаційної служби однієї з бригад Повітряних Сил. 

Чоловіка завербували російські спецслужби через його колишню дружину, яка зараз співпрацює з окупантами у тимчасово захопленому Мелітополі. Після цього він почав безпосередньо передавати дані співробітнику ФСБ.

За даними слідства, агент збирав та передавав координати для ракетно-дронових атак по авіаційній інфраструктурі України. Серед цілей були оперативні аеродроми та логістичні бази техобслуговування бойових літаків ЗСУ.

Військові контррозвідники СБУ вчасно викрили зрадника та запобігли ударам по українських військових об’єктах. Під час обшуків у нього знайшли смартфон із доказами співпраці з ворогом та незареєстрований автомат Калашникова з набоями.

Суд визнав агента винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 — державна зрада, вчинена групою осіб у воєнний час;
  • ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Його колишній дружині, яка працює на ФСБ, ще у червні 2025 року заочно повідомили про підозру у державній зраді.

Розслідування проводили слідчі СБУ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.
