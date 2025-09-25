Голова Інституту нацпам'яті пропонує відродити українсько-польський Форум істориків

В рамках робочої поїздки до Польщі голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров відвідав місто Перемишль та долучився до низки заходів з місцевою українською громадою.
Про це повідомила пресслужба УІНП.
Алфьоров провів лекцію з історії української державності "Незнана історія України: як виникла наша державність" в місцевому культурному центрі Український Народний дім. Він розповів про 1500-річну історію українського народу, його коріння, цінності та самобутню ідентичність.
Крім того, Алфьоров відвідав місцеву українську бібліотеку та приєднався до ефіру на основному регіональному радіо – Polskie Radio Rzeszów. В інтерв’ю він наголосив на важливості співпраці між Польщею та Україною в протистоянні з російською агресією.
Алфьоров висловився за відновлення українсько-польського Форуму істориків та подальшого розвитку двустороннього діалогу навколо питань ексгумацій та перепоховань.
Також Голова Інституту долучився до вшанування пам’яті борців за незалежність України, поклавши квіти на Українському військовому цвинтарі в селі Пикуличі, що розташоване на південь від Перемишля.
- Українсько-польсткий Форум був заснований у 2015 році за ініціативи Українського та Польського інститутів національної пам’яті. Його учасниками є провідні історики з обох країн - по 6 науковців з кожного боку.
- Засідання проходили у Варшаві, Кракові, Черкасах та інших містах. Наприклад, п’яте засідання у 2017 році було присвячене подіям на Холмщині та Східній Люблінщині у 1942–1944 роках.
- Останнє засідання Форуму відбулося у 2018 році. Після цього його діяльність була призупинена, хоча офіційного повідомлення про закриття не було. Причини - загострення політичних відносин між Україною та Польщею, зокрема - навколо питань історичної пам’яті, ексгумацій та інтерпретації Волинської трагедії.
- У липні 2025 року Міністерство закордонних справ України повідомляло, що Україна, Литва та Польща домовилися започаткувати в межах Люблінського трикутника Форум істориків.