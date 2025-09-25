Голова Інституту нацпам'яті пропонує відродити українсько-польський Форум істориків

Алфьоров наголосив на важливості співпраці між Польщею та Україною в протистоянні з російською агресією.

В рамках робочої поїздки до Польщі голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров відвідав місто Перемишль та долучився до низки заходів з місцевою українською громадою.

Про це повідомила пресслужба УІНП.

Алфьоров провів лекцію з історії української державності "Незнана історія України: як виникла наша державність" в місцевому культурному центрі Український Народний дім. Він розповів про 1500-річну історію українського народу, його коріння, цінності та самобутню ідентичність.

Крім того, Алфьоров відвідав місцеву українську бібліотеку та приєднався до ефіру на основному регіональному радіо – Polskie Radio Rzeszów. В інтерв’ю він наголосив на важливості співпраці між Польщею та Україною в протистоянні з російською агресією.

Алфьоров висловився за відновлення українсько-польського Форуму істориків та подальшого розвитку двустороннього діалогу навколо питань ексгумацій та перепоховань.

Також Голова Інституту долучився до вшанування пам’яті борців за незалежність України, поклавши квіти на Українському військовому цвинтарі в селі Пикуличі, що розташоване на південь від Перемишля.

Фото: УІНП Олександр Альфьоров