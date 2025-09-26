Через ворожі обстріли у Херсоні загинула жінка. Є поранені, пошкоджено медзаклад (оновлено)

Сьогодні, 26 вересня, близько 10:00 ворог знову обстріляв Центральний район Херсону. Цього разу по житлових кварталах била артилерія росіян. Перед цим окупанти атакували місто КАБами.

Як повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько, унаслідок цієї атаки загинула жінка, яка була на вулиці. Загорілося кілька автівок. Є пряме влучання у квартиру.

Жертвою армії країни-агресорки стала 74-річна херсонка. Її тіло виявили біля одного з авто, які горіли. Жінка отримала вибухову травму, несумісну з життям.

За оновленими даними, відомо про п'ятьох постраждалих осіб.

Також стало відомо про 55-річного чоловіка, який внаслідок цієї ворожої атаки дістав садна, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики надали потерпілому допомогу на місці. Під час обстрілу він був у своїй квартирі.

84-річна херсонка отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. В момент атаки окупантів вона теж була в квартирі. Медики надали потерпілій необхідну допомогу на місці.

У Херсонській МВА повідомили також, що до лікарні доставлено ще двох постраждалих: 44-річну жінку та хлопця 23 років. В обох виявили контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. В момент ворожого удару потерпілі були на вулиці.

Окрім того, стадо відомо, що унаслідок обстрілу облцентру о 09:00 під ворожий удар потрапив один із медичних закладів міста. Будівля пошкоджена, люди не травмувались.