Сили оборони: росіяни намагаються блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію

Росіяни продовжують наступальні дії на Покровському напрямку.

Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Російські війська не полишають спроб блокування Покровсько-Мирноградської агломерації на Донецькому напрямку фронту.

Про це повідомляє ОСУВ "Дніпро".

На Покровському напрямку ворог не полишає спроб блокування Покровсько-Мирноградської агломерації. 

Росіяни вели наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Красний Лиман, Балаган, Чунишине, Покровськ, Звірове, Новоекономічне, Котлине та Лисівка. Також з метою виходу на адміністративний кордон Донецької області ворог атакував у районі Горіхового, Молодецького та Удачного. Сили оборони стримують атаки ворога.
