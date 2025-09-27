Сили оборони: росіяни намагаються блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію

Російські війська не полишають спроб блокування Покровсько-Мирноградської агломерації на Донецькому напрямку фронту.

Про це повідомляє ОСУВ "Дніпро".

Росіяни вели наступальні дії в районах населених пунктів Родинське, Красний Лиман, Балаган, Чунишине, Покровськ, Звірове, Новоекономічне, Котлине та Лисівка. Також з метою виходу на адміністративний кордон Донецької області ворог атакував у районі Горіхового, Молодецького та Удачного. Сили оборони стримують атаки ворога.