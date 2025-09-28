Росія атакувала ракетами і дронами. Є жертви в Києві і поранені в різних регіонах

Повітряні сили повідомляли про рух значної кількості ворожих засобів в сторону аеродромів.

Російська армія вночі і на світанку 28 вересня атакувала різні регіони України, зокрема Київ, дронами і ракетами. За інформацією мера столиці Віталія Кличка станом на 6 ранку, поранені не менше 3 людей.

Повітряні сили повідомляли про рух ракет на Старокостянтинів, Вінницю, Первомайськ, Лубни та велику кількість інших міст у різних областях. Атака почалася з дронів ще до опівночі і триває станом на 6 годину.

Київ

Лунали численні вибухи. Станом на 9:22, за попередніми даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, загинули четверо, поранені 10 людей. Загиблою в п'ятиповерхівці Солом'янському районі є дівчинка 12 років. Також убито двох людей в Інституті кардіології і ще одного чоловіка на іншій локації.

Фото: ДСНС Києва Наслідки атаки РФ на Киїа 28 вересня 2025 року

Атака тривала протягом багатьох годин. Відбій оголосили о 9:13. Станом на 8:30, за інформацією мера міста, наслідки ворожого обстрілу є на майже 20-ти локаціях у 6-ти районах міста.

У Дарницькому районі уламки БпЛА впали на припарковані авто, на проїжджу частину, територію дитсадка та приватну садибу.

У Святошинському районі уламки впали на двоповерхову нежитлову будівлю, де сталася пожежа. Її вже ліквідували. Також у Святошинському районі падіння уламків зафіксували в дворі житлового будинку та на відкритій території.

У Голосіївському районі сталося падіння уламків БпЛА на три приватних житлових будинки.

У Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки сталося часткове руйнування та пожежа на верхніх поверхах 5-ти поверхового житлового будинку. Тут загинула дівчинка 12 років. Пожежу локалізували. Також внаслідок атаки сталася пожежа на 3-4 поверхах державного медзакладу – Інститут кардіології. За даними ДСНС, тут загинули дві людини. Також у цьому районі впали уламки на приватну садибу й нежитлову забудову.

Фото: ДСНС Києва Наслідки атаки РФ на Киїа 28 вересня 2025 року

Фото: ДСНС Києва Наслідки атаки на Киїа 28 вересня 2025 року

У Дніпровському районі падіння уламків БпЛА спричинило загоряння автомобілів на парковці. Пожежу ліквідували.

В Оболонському районі уламки впали на кількох локаціях. Зокрема, на нежитлову забудову. А також, попередньо, біля житлових будинків.

Запоріжжя

Станом на 8:06 відомо про 27 поранених. Зокрема, поранені троє дітей. Пошкоджено підприємство, 14 багатоповерхівок і 9 приватних домоволодінь.

Київська область

Поранені 27 людей. Зокрема, п'ятеро людей поранені внаслідок удару по хлібозаводу, повідомив голова ОВА Микола Калашник. Цей удар відбувся по Фастівському району. Потерпілим надають допомогу.

У Білій Церкві виникла пожежа на покрівлі девʼятиповерхового житлового будинку. Пошкоджено 6 автомобілів. Пожежа ліквідована. За попередніми даними, дві жінки 56 та 47 років отримали гостру реакцію на стрес. Медична допомога надана на місці.

Значних пошкоджень зазнав ЖК у Петропавлівській Борщагівці.

Фото: Микола Калашник у Telegram Наслідки атаки проти Київської області

Фото: Микола Калишик у Telegram

Хмельницька область

Голова ОВА Сергій Тюрін повідомив, що працювала ППО. Повітряні сили попереджали про ворожі засоби рухом на Старокостянтинів.

"Під час нічних атак працювали Сили ППО. Є збиття ворожих цілей. Детальна інформація – згодом. Попередньо: без постраждалих та руйнувань", – сказав Тюрін.

Кіровоградська

Область атакували десятки ворожих дронів та крилаті ракети.

"Оборонці неба відпрацювали ефективно. Є збиття БпЛА. В громадах області обійшлося без надзвичайних подій", – розповів керівник ОВА Андрій Райкович.

Одеська область

Пошкоджено підприємство і дах приватного житлового будинку по-сусідству.

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки атаки в Одеській області

Суми

Росія атакувала автомобільну стоянку.

"Загорілися вантажні автомобілі з напівпричепами. Вогонь швидко поширювався", – повідомили в ДСНС.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та розпочали гасіння. Через загрозу повторних ударів роботи доводилося періодично призупиняти.