Сили оборони спростували фейки про "просування" росіян у Ямполі на Сумщині

Росіяни намагалися покращити свої позиції біля Ямполя на Сумщині, проте українські захисники одразу підтягнули сили й не дали ворогу просунутися.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник визначив однією зі своїх цілей покращення тактичного положення в районі н.п. Ямпіль. Реагуючи на ситуацію, Сили Оборони зосередили необхідні сили та засоби, щоб не допустити реалізації цих планів. На підтримку наступальних дій власних військ російські пропагандистські ресурси в рамках інформаційно-психологічного впливу поширюють неправдиві повідомлення про нібито просування окупантів у н.п. Ямпіль. Це чергова спроба посіяти паніку та дезінформувати населення", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що насправд Ямпіль перебуває під контролем Сил Оборони. Усі ворожі диверсійно-розвідувальні групи вчасно виявляються та знешкоджуються.

"Жодних тактичних успіхів противник не досяг", - йдеться в повідомленні.