Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Війна

Сили оборони спростували фейки про "просування" росіян у Ямполі на Сумщині

Усі ворожі диверсійно-розвідувальні групи вчасно виявляються та знешкоджуються.

Сили оборони спростували фейки про "просування" росіян у Ямполі на Сумщині
Ілюстративне фото
Фото: АрміяInform

Росіяни намагалися покращити свої позиції біля Ямполя на Сумщині, проте українські захисники одразу підтягнули сили й не дали ворогу просунутися. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник визначив однією зі своїх цілей покращення тактичного положення в районі н.п. Ямпіль. Реагуючи на ситуацію, Сили Оборони зосередили необхідні сили та засоби, щоб не допустити реалізації цих планів. На підтримку наступальних дій власних військ російські пропагандистські ресурси в рамках інформаційно-психологічного впливу поширюють неправдиві повідомлення про нібито просування окупантів у н.п. Ямпіль. Це чергова спроба посіяти паніку та дезінформувати населення", - йдеться в повідомленні. 

У Генштабі наголосили, що насправд Ямпіль перебуває під контролем Сил Оборони. Усі ворожі диверсійно-розвідувальні групи вчасно виявляються та знешкоджуються.

"Жодних тактичних успіхів противник не досяг", - йдеться в повідомленні. 
