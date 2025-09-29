Сибіга: українська зброя дістане будь-які російські військові об’єкти

Голова МЗС наголосив, що Україна захищає свою незалежність, базуючись на праві самозахисту у відповідності до 51-ї статті статуту ООН.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Росія має усвідомлювати, що від сьогодні не буде жодного безпечного місця на їхній території, а українська зброя дістане будь-які російські військові об’єкти.

Про це він заявив у кулуарах Варшавського безпекового форуму, передає Укрінформ.

"І Росія повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні і в майбутньому не буде жодного безпечного для них місця, і що українська зброя й українська армія дістане будь-які військові об’єкти на їхній території. Ми вже довели, що таке міць української зброї", - наголосив Сибіга, коментуючи слова спецпредставника президента США Кіта Келлога про те, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по Росії.

