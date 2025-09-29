Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Сибіга: українська зброя дістане будь-які російські військові об’єкти

Голова МЗС наголосив, що Україна захищає свою незалежність, базуючись на праві самозахисту у відповідності до 51-ї статті статуту ООН. 

Сибіга: українська зброя дістане будь-які російські військові об’єкти
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Росія має усвідомлювати, що від сьогодні не буде жодного безпечного місця на їхній території, а українська зброя дістане будь-які російські військові об’єкти.

Про це він заявив у кулуарах Варшавського безпекового форуму, передає Укрінформ

Сибіга зазначив, що Україна захищає свою незалежність, базуючись на праві самозахисту у відповідності до 51-ї статті статуту ООН. 

"І Росія повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні і в майбутньому не буде жодного безпечного для них місця, і що українська зброя й українська армія дістане будь-які військові об’єкти на їхній території. Ми вже довели, що таке міць української зброї", - наголосив Сибіга, коментуючи слова спецпредставника президента США Кіта Келлога про те, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по Росії.

Зустріч Трампа із Зеленьским у Нью-Йорку

  • Минулого вівторка на полях Генасамблеї ООН український і американський президенти провели зустріч. Після неї Трамп опублікував допис про те, що Україна за підтримки Європи зможе повернути всі свої території – це контрастує з попередніми заявами про те, що їй доведеться піти на поступки заради миру. 
  • Зеленський  зі свого боку заявив, що Трамп підтримав удари по енергетичній інфраструктурі і по місцях виробництва ракет і дронів у Росії, якщо та завдаватиме аналогічних ударів по Україні.
  • Прямо на запитання про те, чи просила Україна про далекобійні Tomahawk, Зеленський не відповів. Зараз далекобійні удари українці проводять з використанням зброї власного виробництва. 
