Обвинувальний акт щодо експосадовця Міноборони у справі про збитки на 2 млрд грн скеровано до суду

Йдеться про безпідставне включення понад 2 млрд грн податку на додану вартість у договори про постачання паливно-мастильних засобів.

Завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього посадовця Міністерства оборони України, якого обвинувачують у службовій недбалості та використанні підроблених документів, передає Офіс генпрокурора.

Зазначимо, що, згідно з даними з відкритих джерел, йдеться про колишнього в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького.

За даними слідства, підозрюваний упродовж 2023 року уклав із рядом суб’єктів підприємницької діяльності 76 договорів про постачання для державних потреб паливно-мастильних засобів для техніки спеціального призначення на загальну суму понад 17 млрд грн. До цієї суми в порушення вимог законодавства безпідставно включено більше 2 млрд грн податку на додану вартість.

Такими діями експосадовця державі завдано значних збитків.

В ході досудового розслідування субʼєкти господарювання відшкодували більше 1,8 млрд грн.