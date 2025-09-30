У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаСуспільствоПодії

Обвинувальний акт щодо експосадовця Міноборони у справі про збитки на 2 млрд грн скеровано до суду

Йдеться про безпідставне включення понад 2 млрд грн податку на додану вартість у договори про постачання паливно-мастильних засобів.

Обвинувальний акт щодо експосадовця Міноборони у справі про збитки на 2 млрд грн скеровано до суду
Фото: Офіс генпрокурора

Завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього посадовця Міністерства оборони України, якого обвинувачують у службовій недбалості та використанні підроблених документів, передає Офіс генпрокурора.

Зазначимо, що, згідно з даними з відкритих джерел, йдеться про колишнього в.о. директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького.

За даними слідства, підозрюваний упродовж 2023 року уклав із рядом суб’єктів підприємницької діяльності 76 договорів про постачання для державних потреб паливно-мастильних засобів для техніки спеціального призначення на загальну суму понад 17 млрд грн. До цієї суми в порушення вимог законодавства безпідставно включено більше 2 млрд грн податку на додану вартість.

Такими діями експосадовця державі завдано значних збитків.

В ході досудового розслідування субʼєкти господарювання відшкодували більше 1,8 млрд грн.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies