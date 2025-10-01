Генштаб: перехід ЗСУ на корпусну структуру завершено

Водночас у Генштаб зауважили, що є нюанси щодо укомплектованості, підготовки і щодо змін, які вже відбуваються всередині цих структур.

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов повідомив, що перехід ЗСУ на корпусну структуру завершено.

Про це він розповів в інтерв’ю інформаційному агентству «Укрінформ».

“На даному етапі перехід Збройних Сил України на корпусну структуру завершено. Усі новостворені корпуси уже виконують завдання у складі визначених угруповань”, – сказав Гнатов.

Він додав, що є нюанси щодо укомплектованості, підготовки і щодо змін, які вже відбуваються всередині цих структур. “Ну, ми ж розуміємо, що такий великий складний механізм, як Збройні Сили України, постійно видозмінюється, постійно тривають якісь організаційні заходи. Додам, що Генеральним штабом була організована та проведена велика робота щодо одночасної підготовки всіх десяти новостворених управлінь корпусів. Звісно, це потребувало неабияких зусиль, особливо залучення найбільш підготовлених представників ЗСУ. Також, до підготовки особового складу управлінь корпусів були залучені інструктори країн-партнерів”, – сказав Гнатов.

Начальник Генштаб зазначив, що завдяки в тому числі проведенню корпусної реформи не були реалізовані плани ворога щодо швидких наступальних дій на території Донеччини, Харківщини, Запоріжжі тощо.

Він поінформував, що управління новостворених корпусів укомплектовані до визначених показників, що дозволяє виконувати бойові завдання за призначенням.

Гнатов поінформував, що у Збройних Силах України сформовано управління 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 та 21 армійських корпусів, а також 8 корпусу Десантно-штурмових військ. Ці корпуси уже передані до складу відповідних оперативних командувань Сухопутних військ ЗС України та командування Десантно-штурмових військ ЗС України.