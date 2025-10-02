Раніше з’явилась інформація, що президент України просив у свого американського колеги ракети “Томагавк” для ударів углиб Росії.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що обговорював з президентом США Дональдом Трампом надання Україні далекобійної зброї, але не уточнив, якої саме.

“Ми говорили зі Сполученими Штатами. Ми дуже дякуємо президенту Трампу за цей діалог. Минулого разу в нас був дійсно дуже продуктивний, дуже плідний діалог. Ми говорили про системи озброєння великого радіуса дальності. Ми побачимо. Все буде залежати від його рішення. Це важливо. Дякую”, – сказав Зеленський журналістам перед Сьомим Самітом Європейської політичної спільноти у Копенгагені.