Президент Володимир Зеленський підтвердив, що обговорював з президентом США Дональдом Трампом надання Україні далекобійної зброї, але не уточнив, якої саме.
“Ми говорили зі Сполученими Штатами. Ми дуже дякуємо президенту Трампу за цей діалог. Минулого разу в нас був дійсно дуже продуктивний, дуже плідний діалог. Ми говорили про системи озброєння великого радіуса дальності. Ми побачимо. Все буде залежати від його рішення. Це важливо. Дякую”, – сказав Зеленський журналістам перед Сьомим Самітом Європейської політичної спільноти у Копенгагені.
- Раніше медіа писали, що президент України просив у Трампа ракети “Томагавк” для ударів углиб Росії.
- Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в американській адміністрації стверджує, що Сполучені Штати надаватимуть Україні розвідувальні дані для здійснення далекобійних ракетних ударів по об'єктах енергетики Росії.