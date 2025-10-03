У Києві через інтернет-магазин продавали психотропні речовини під виглядом препаратів для схуднення

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у зберігання та збуті психотропних засобів 54-річній жительці Києва та 47-річному мешканцю Одеської області.

Встановлено, що підозрювані через Інтернет-магазини налагодили збут препаратів для схуднення, що містять психотропну речовину сибутрамін.

Замовлення вони приймали онлайн, а надсилали клієнтам поштою.

Під час обшуків вилучено близько пів мільйона пігулок з вмістом психотропної речовини за цінами «чорного» ринку на майже 50 млн гривень.

Також перекрито канал їх постачання до України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.