Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
У Києві через інтернет-магазин продавали психотропні речовини під виглядом препаратів для схуднення

Затримали двох учасників угруповання.

У Києві через інтернет-магазин продавали психотропні речовини під виглядом препаратів для схуднення
Фото: Київська міська прокуратура

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у зберігання та збуті психотропних засобів 54-річній жительці Києва та 47-річному мешканцю Одеської області.

Встановлено, що підозрювані через Інтернет-магазини налагодили збут препаратів для схуднення, що містять психотропну речовину сибутрамін. 

Замовлення вони приймали онлайн, а надсилали клієнтам поштою. 

Під час обшуків вилучено близько пів мільйона пігулок з вмістом психотропної речовини за цінами «чорного» ринку на майже 50 млн гривень. 

Також перекрито канал їх постачання до України. 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
