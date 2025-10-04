За добу російські окупанти вбили та поранили 8 цивільних на Донеччині

За добу 3 жовтня росіяни вбили і поранили 8 мирних мешканців Донеччини.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Унаслідок російського терору у Комишувасі загинув цивільний. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 3670 вбитих та 82 58 поранених. Інформація подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Фото: Вадим Філашкін