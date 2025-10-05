Унаслідок падіння дрона на Черкащині пошкоджені лінії електропередач

Унаслідок падіння ворожого дрона у Черкаському районі пошкоджена лінія електропередач, частина абонентів без світла.
Про це повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"У Черкаському районі внаслідок падіння дрона пошкоджено лінії електропередач. Частина абонентів без світла. Аварійні бригади "Обленерго" вже працюють", — зазначає очільник ОВА.
Без постраждалих.
Сили та засоби ППО на Черкащині збили 13 російських БпЛА. Тривога у регіоні тривала сім годин.
- Унаслідок нічної атаки РФ у Львові спалахнуло кілька пожеж. Рятувальники вже працюють на місцях займання. Також в місті проблеми з електропостачанням.
- Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про роботу ППО. Станом на ранок 5 жовтня у місті чутно нові вибухи.
- 1 людина вбита і 9 поранені внаслідок нічної атаки унаслідок нічної атаки по Запоріжжю.