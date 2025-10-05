Унаслідок падіння дрона на Черкащині пошкоджені лінії електропередач

Унаслідок падіння ворожого дрона у Черкаському районі пошкоджена лінія електропередач, частина абонентів без світла.

Про це повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"У Черкаському районі внаслідок падіння дрона пошкоджено лінії електропередач. Частина абонентів без світла. Аварійні бригади "Обленерго" вже працюють", — зазначає очільник ОВА.

Без постраждалих.

Сили та засоби ППО на Черкащині збили 13 російських БпЛА. Тривога у регіоні тривала сім годин.