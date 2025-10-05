“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаСуспільствоВійна

Поліцейські показали відео перших хвилин після удару Росії по Львівщині

Розбір завалів у селі Лапаївка триває. 

Поліцейські показали відео перших хвилин після удару Росії по Львівщині
Ілюстративне фото

Поліцейські Львівщини показали, що відбувалося відразу після комбінованого удару Росії і про те, як патрульні допомагали людям вибратися з понівечених будинків. Відео оприлюднила патрульна поліція області.

"Розбір завалів у селі Лапаївка триває. На відео з нагрудних бодікамер видно, як патрульні допомагають людям вибратися з понівечених будинків, відводять потерпілих до швидких і підтримують їх у перші хвилини після удару. Поліцейські також забезпечують охорону місць влучань і сприяють роботі рятувальних служб", - йдеться в коментарі до відео.

Зазначається, що ціллю ворога стали школа, дитсадок, церква, житлові будинки, лікарні, а також цивільні промислові об’єкти та об’єкти життєзабезпечення. 

  • Як повідомлялося, внаслідок наймасштабнішої від початку повномасштабного вторгнення атаки росіян на Львівську область загинуло 4 особи, постраждало 8 людей. Раніше повідомлялося про шістьох травмованих.
Теми: , ,
﻿
