Сили оборони завершили зачистку залишків російських ДРГ поблизу селища Ямпіль

Ямпіль на мапі DeepState станом на вечір 4 жовтня

Сили оборони України ліквідували залишки диверсійних груп противника поблизу селища Ямпіль на Добропільському напрямку. Ситуація в регіоні стабілізована.

Про це в ефірі повідомив речник угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал, пише "Укрінформ".

Він зазначив, що українські військові знищують логістичні ланцюги російських загарбників, підвищуючи ефективність бойових дій на цьому напрямку.

На Новопавлівському напрямку ситуація залишається напруженою: за словами речника, там відбулося 57 штурмових дій — значно більше, ніж у попередні періоди. Бої тривають, українські сили відбивають атаки та утримують позиції.