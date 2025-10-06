Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Сили оборони завершили зачистку залишків російських ДРГ поблизу селища Ямпіль

Ситуація на Новопавлівському напрямку напружена.

Сили оборони завершили зачистку залишків російських ДРГ поблизу селища Ямпіль
Ямпіль на мапі DeepState станом на вечір 4 жовтня
Фото: DeepState

Сили оборони України ліквідували залишки диверсійних груп противника поблизу селища Ямпіль на Добропільському напрямку. Ситуація в регіоні стабілізована.

Про це в ефірі повідомив речник угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал, пише "Укрінформ". 

Він зазначив, що українські військові знищують логістичні ланцюги російських загарбників, підвищуючи ефективність бойових дій на цьому напрямку.

На Новопавлівському напрямку ситуація залишається напруженою: за словами речника, там відбулося 57 штурмових дій — значно більше, ніж у попередні періоди. Бої тривають, українські сили відбивають атаки та утримують позиції.
