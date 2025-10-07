Ворог атакував залізницю в Чернігівській області. Можливе призупинення руху поїздів

Російська армія вдень вівторка атакувала дронами Чернігівську область. Удару завдала біля залізничної станції перегону "Носівка-Ніжин", повідомила міська рада.

В зв'язку з цим рух поїздів на одній колії здійснюється з затримкою. Поранених немає.

"Можливе тимчасове припинення руху залізничного транспорту", – попередили в Ніжинській міській раді.