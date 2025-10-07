Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ворог атакував залізницю в Чернігівській області. Можливе призупинення руху поїздів

Росіяни продовжили атаки на залізничну інфраструктуру. 

Ворог атакував залізницю в Чернігівській області. Можливе призупинення руху поїздів
Ніжинський вокзал (ілюстративне фото)
Фото: Ніжин City

Російська армія вдень вівторка атакувала дронами Чернігівську область. Удару завдала біля залізничної станції перегону "Носівка-Ніжин", повідомила міська рада.

В зв'язку з цим рух поїздів на одній колії здійснюється з затримкою. Поранених немає.

"Можливе тимчасове припинення руху залізничного транспорту", – попередили в Ніжинській міській раді.
