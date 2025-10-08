Розслідування встановило, що його основним завданням був збір та передача ворогу геолокацій об’єктів оборонної та критичної інфраструктури.

СБУ затримала далекобійника за підозрою в коригуванні ворожих ударів по Україні.

Крім цього, перебуваючи у закордонних відрядженнях, агент відстежував переміщення озброєння і товарів військового призначення, які транспортували територією Європейського Союзу в напрямку України та передавав відповідну інформацію ворогу.

За матеріалами справи, фігурант фіксував координати «цілей» прямо під час перевезення вантажів, а для конспірації зберігав відповідні дані на шести смартфонах.

Кіберфахівці СБУ з’ясували, що цей коригувальник був одним із учасників агентурної мережі ФСБ, яку Служба безпеки викрила ще у січні цього року. Тоді було затримано трьох учасників злочинного осередку, а зазначений водій на той момент перебував за кордоном.

СБУ затримала фігуранта одразу після його прибуття в Україну. У агента виявлено мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.