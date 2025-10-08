Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ затримала далекобійника за підозрою в коригуванні ворожих ударів по Україні

Розслідування встановило, що його основним завданням був збір та передача ворогу геолокацій об’єктів оборонної та критичної інфраструктури.

СБУ затримала далекобійника за підозрою в коригуванні ворожих ударів по Україні
Фото: СБУ

СБУ затримала далекобійника за підозрою в коригуванні ворожих ударів по Україні.

Як встановило розслідування, його основним завданням був збір та передача ворогу геолокацій об’єктів оборонної та критичної інфраструктури.

Крім цього, перебуваючи у закордонних відрядженнях, агент відстежував переміщення озброєння і товарів військового призначення, які транспортували територією Європейського Союзу в напрямку України та передавав відповідну інформацію ворогу.

За матеріалами справи, фігурант фіксував координати «цілей» прямо під час перевезення вантажів, а для конспірації зберігав відповідні дані на шести смартфонах. 

Кіберфахівці СБУ з’ясували, що цей коригувальник був одним із учасників агентурної мережі ФСБ, яку Служба безпеки викрила ще у січні цього року. Тоді було затримано трьох учасників злочинного осередку, а зазначений водій на той момент перебував за кордоном. 

СБУ затримала фігуранта одразу після його прибуття в Україну. У агента виявлено мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
