СБУ затримала далекобійника за підозрою в коригуванні ворожих ударів по Україні.
Як встановило розслідування, його основним завданням був збір та передача ворогу геолокацій об’єктів оборонної та критичної інфраструктури.
Крім цього, перебуваючи у закордонних відрядженнях, агент відстежував переміщення озброєння і товарів військового призначення, які транспортували територією Європейського Союзу в напрямку України та передавав відповідну інформацію ворогу.
За матеріалами справи, фігурант фіксував координати «цілей» прямо під час перевезення вантажів, а для конспірації зберігав відповідні дані на шести смартфонах.
Кіберфахівці СБУ з’ясували, що цей коригувальник був одним із учасників агентурної мережі ФСБ, яку Служба безпеки викрила ще у січні цього року. Тоді було затримано трьох учасників злочинного осередку, а зазначений водій на той момент перебував за кордоном.
СБУ затримала фігуранта одразу після його прибуття в Україну. У агента виявлено мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.