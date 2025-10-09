«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Ворог пошкодив на Чернігівщині житлові будинки, магазини, сільраду та автомобіль

Інформації про постраждалих немає.

Ворог пошкодив на Чернігівщині житлові будинки, магазини, сільраду та автомобіль
Наслідки російської атаки
Фото: Поліція Чернігівської області

У Чернігівській області внаслідок російської атаки пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Як розповіли у поліції області, сьогодні вночі росіяни атакували ударними безпілотниками одне із сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району.

Внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, магазини, сільраду та автомобіль. Інформація про постраждалих не надходила.

Наслідки російського обстрілу
Фото: Поліція Чернігівської області
Наслідки російського обстрілу

Поліцейські фіксують наслідки атаки та збирають докази чергових воєнних злочинів окупантів.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).
