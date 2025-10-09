Ворог пошкодив на Чернігівщині житлові будинки, магазини, сільраду та автомобіль

Інформації про постраждалих немає.

У Чернігівській області внаслідок російської атаки пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Як розповіли у поліції області, сьогодні вночі росіяни атакували ударними безпілотниками одне із сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району.

Внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, магазини, сільраду та автомобіль. Інформація про постраждалих не надходила.

Фото: Поліція Чернігівської області Наслідки російського обстрілу

Поліцейські фіксують наслідки атаки та збирають докази чергових воєнних злочинів окупантів.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).