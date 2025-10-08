Російські війська завдали чергового удару по об’єкту інфраструктури у Прилуцькому районі та залізниці у Ніжині.

Уранці 6 жовтня російські війська вдарили по інфраструктурі Ніжина та Прилуцького району Чернігівської області. Унаслідок атак спалахнули пожежі.

Про це інформує ДСНС України.

Унаслідок російських обстрілів зафіксовані влучання в об’єкти залізничної інфраструктури у Ніжині. Пошкоджене залізничне полотно, колії сполучення та складські приміщення. Виникли пожежі.

Окупанти здійснили ще один удар по об’єкту інфраструктури.

"Наразі рятувальники докладають усіх зусиль для ліквідації наслідків російських атак. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — ідеться у повідомленні.

Крім того, російські війська завдали чергового удару по об’єкту інфраструктури у Прилуцькому районі.

Фото: ДСНС України

Внаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники ліквідовують займання. Для гасіння залучена роботизована техніка, що дозволяє діяти швидко, ефективно та безпечно.