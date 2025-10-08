Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ обстріляла інфраструктуру на Чернігівщині: спалахнули масштабні пожежі

Російські війська завдали чергового удару по об’єкту інфраструктури у Прилуцькому районі та залізниці у Ніжині.

РФ обстріляла інфраструктуру на Чернігівщині: спалахнули масштабні пожежі
Фото: ДСНС України

Уранці 6 жовтня російські війська вдарили по інфраструктурі Ніжина та Прилуцького району Чернігівської області. Унаслідок атак спалахнули пожежі.

Про це інформує ДСНС України.

Унаслідок російських обстрілів зафіксовані влучання в об’єкти залізничної інфраструктури у Ніжині. Пошкоджене залізничне полотно, колії сполучення та складські приміщення. Виникли пожежі.

Окупанти здійснили ще один удар по об’єкту інфраструктури.

"Наразі рятувальники докладають усіх зусиль для ліквідації наслідків російських атак. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — ідеться у повідомленні.

Крім того, російські війська завдали чергового удару по об’єкту інфраструктури у Прилуцькому районі.

Фото: ДСНС України

Внаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники ліквідовують займання. Для гасіння залучена роботизована техніка, що дозволяє діяти швидко, ефективно та безпечно.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies