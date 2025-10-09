Прокурори заявили про викриття схеми з заброньованими “мертвими душами” у харківському комунальному підприємстві

Йдеться про схему фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків. Крім того, встановлено, що заступник директора заволодів коштами, нарахованими фіктивно працевлаштованим особам, на загальну суму близько 3 млн гривень.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність керівництва одного з комунальних підприємств Харкова, що належить до об’єктів критичної інфраструктури, повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідством встановлено, що на момент вчинення злочину тодішній директор цього КП — депутат Харківської міської ради VIII скликання — спільно зі своїм заступником та начальником одного з відділів організували схему фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків.

Її метою було незаконне отримання бронювання та відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

«Мертві душі» не виконували жодних трудових обов’язків і не з’являлися на робочих місцях.

Крім того, встановлено, що заступник директора заволодів коштами, нарахованими фіктивно працевлаштованим особам, на загальну суму близько 3 млн гривень.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури ексдиректору КП повідомлено про підозру у:

перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України),

розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України). За даними слідства, підозрюваний перебуває за кордоном. Його оголошено в національний та міжнародний розшук.

Заступнику директора інкримінують аналогічні злочини: перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 КК України).

Начальнику відділу повідомлено про підозру у пособництві у вчиненні вказаного злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За клопотанням прокурорів суд обрав двом останнім підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.