Суддю у відставці з Дніпропетровської області підозрюють в одержанні хабаря

За даними слідства, суддя Редько одержав 700 доларів за закриття адміністративної справи про керування особою автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Олександр Редько
Фото: ЦПК

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру в одержанні хабаря колишньому судді Покровського районного суду Дніпропетровської області Олександру Редьку, повідомляє Центр протидії корупції. 

Кошти передавались через посередника-адвоката Сергія Притулу [не плутати з відомим волонтером], який був знайомий з Редьком. 

Раніше ВАКС затвердив угоду між водієм-порушником Лемешком і адвокатом Притулою. 

Згідно з умовами угоди вони зобовʼязалися співпрацювати з НАБУ і САП щодо викриття судді Покровського суду. 

У березні 2024 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Редька з посади судді у звʼязку з поданням ним заяви про відставку.
﻿
