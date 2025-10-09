Суддю у відставці з Дніпропетровської області підозрюють в одержанні хабаря

За даними слідства, суддя Редько одержав 700 доларів за закриття адміністративної справи про керування особою автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру в одержанні хабаря колишньому судді Покровського районного суду Дніпропетровської області Олександру Редьку, повідомляє Центр протидії корупції.

За даними слідства, суддя Редько одержав 700 доларів за закриття адміністративної справи про керування особою автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Кошти передавались через посередника-адвоката Сергія Притулу [не плутати з відомим волонтером], який був знайомий з Редьком.

Раніше ВАКС затвердив угоду між водієм-порушником Лемешком і адвокатом Притулою.

Згідно з умовами угоди вони зобовʼязалися співпрацювати з НАБУ і САП щодо викриття судді Покровського суду.

У березні 2024 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Редька з посади судді у звʼязку з поданням ним заяви про відставку.