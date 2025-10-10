Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Росіяни масовано атакували енергетику Дніпропетровщини БпЛА та ракетами (оновлено)

Над областю збили 60 безпілотників. 

Росіяни масовано атакували енергетику Дніпропетровщини БпЛА та ракетами (оновлено)
Пошкодження у Дніпропетровській області
Фото: ДСНС

У ніч на 10 жовтня ворог масовано атакував енергетику Дніпропетровщини БпЛА та ракетами. Над регіоном збили 60 безпілотників. 

Як написав у телеграмі начальник ОВА Сергій Лисак, постраждав 66-річний чоловік. Його госпіталізувли в стані середньої тяжкості. 

Оновлення. Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул пізніше зазначив, що є троє постраждалих. 

"Вже троє постраждалих від ракетного удару. Всі середні. Медики надають їм усю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні Вілкула. А Лисак уточнив, що це чоловіки 36, 45 і 53 років. Двох з них госпіталізували в стані середньої тяжкості. У місті пошкоджена будівля одного з приватних підприємств. Виникла пожежа, її вже загасили.

Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки

Вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському, на Криворіжжі. Під ударом була енергетична інфраструктура. Виникли пожежі, наслідки ще уточнюються.

В Українській громаді Синельниківського району спалахнули пожежі. Вогонь охопив комбайн, вантажівку, господарську споруду. 

БпЛА російська армія влучила по Миколаївській громаді. Зайнявся приватний будинок. 

По Нікопольщині ворог цілив артилерією та обстрілював з РСЗВ "Град". Потерпали Нікополь і Марганець. Обстеження території триває.

  • У Києві через російську атаку є постраждалі, лівий берег залишився без світла.
﻿
