Росіяни масовано атакували енергетику Дніпропетровщини БпЛА та ракетами (оновлено)

У ніч на 10 жовтня ворог масовано атакував енергетику Дніпропетровщини БпЛА та ракетами. Над регіоном збили 60 безпілотників.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Сергій Лисак, постраждав 66-річний чоловік. Його госпіталізувли в стані середньої тяжкості.

Оновлення. Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул пізніше зазначив, що є троє постраждалих.

"Вже троє постраждалих від ракетного удару. Всі середні. Медики надають їм усю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні Вілкула. А Лисак уточнив, що це чоловіки 36, 45 і 53 років. Двох з них госпіталізували в стані середньої тяжкості. У місті пошкоджена будівля одного з приватних підприємств. Виникла пожежа, її вже загасили.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки

Вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському, на Криворіжжі. Під ударом була енергетична інфраструктура. Виникли пожежі, наслідки ще уточнюються.

В Українській громаді Синельниківського району спалахнули пожежі. Вогонь охопив комбайн, вантажівку, господарську споруду.

БпЛА російська армія влучила по Миколаївській громаді. Зайнявся приватний будинок.

По Нікопольщині ворог цілив артилерією та обстрілював з РСЗВ "Град". Потерпали Нікополь і Марганець. Обстеження території триває.