“Білі янголи” евакуювали родину на Харківщині

Серед евакуйованих - двоє маломобільних пенсіонерів.

Фото: Скріншот з відео

Поліцейські спецпідрозділу “Білий янгол” евакуювали трьох мирних мешканців із Дергачівської громади Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Серед евакуйованих - двоє маломобільних пенсіонерів віком 76 і 77 років.

Мирні мешканці звернулися на гарячу лінію з питань евакуації після того, як у їхньому населеному пункті почалися постійні атаки росіян.

Правоохоронці дісталися до місця проживання громадян і евакуювали їх до умовно безпечного місця. 

Поліцейські закликають мешканців прифронтових територій не зволікати з рішенням про евакуацію, і у разі потреби звертатись на спеціальну лінію Національної поліції: 102, 067 177 07 40 або 095 285 70 12 - офіційні номери спецпідрозділу “Білий янгол”.
