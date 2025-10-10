Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Нідерланди нададуть Україні пакет допомоги на 200 млн євро

Кошти підуть на системи боротьби з безпілотниками.

Нідерланди нададуть Україні пакет допомоги на 200 млн євро
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс виступає напередодні саміту НАТО в Гааз
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у коментарі Суспільному оголосив про виділення Україні чергового пакету допомоги.

Вартість пакету допомоги складає 200 млн євро. Фінансування буде спрямовано на системи боротьби з безпілотниками.

Брекельманс додав, що Нідерланди відкривають у Києві координаційний кластер для своїх технологічних компаній, які мають бажання вийти на ринок України.

Крім того, Україна й Нідерланди створюють спільні підприємства з виробництва зброї, про одне з них, ймовірно, можна буде оголосити вже незабаром, зазначив міністр оборони Нідерландів.

“Ми навчилися в Україні поєднанню інновацій та індустріалізації, і ми можемо допомогти в цьому як українським військовим, так і армії Нідерландів", - наголосив Брекельманс.
